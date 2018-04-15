Госдума РФ в связи с блокировкой мессенджера Telegram проанализирует необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов, заявил РИА Новости зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.



«Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба. Сейчас мы посмотрим, потребуется ли принятие дополнительных законодательных мер, чтобы исключить использование VPN, соответственно, будем думать, как это сделать», — сказал Крупенников.

Таганский суд Москвы в пятницу, 13 апреля, удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок своих пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ).