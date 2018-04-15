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Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва на пр. Победы у здания «Киевэнерго» в Святошинском районе Киева.

По данным пресс-службы столичного главка, информация о взрыве поступила в 00:40.

Полицейские выехали на место и установили: в результате происшествия никто не пострадал. В результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад. По предварительным выводам взрывотехников, злоумышленник мог использовать гранату.

На месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения. Оперативники разыскивают причастных к взрыву. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация события.

Напомним, в ночь на 13 апреля в здание «Киевгорстроя» на улице Омельяновича-Павленко, 4/6 в Печерском районе Киева стреляли из ручного противотанкового гранатомета. Обстрел полиция квалифицировала как хулиганство.
ForUm

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