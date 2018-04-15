Президент Петр Порошенко назвал ракетный удар международной коалиции в составе США, Великобритании и Франции по военным объектам режима Асада «вынужденным, но оправданным шагом» в ответ на применение химического оружия в сирийском городе Дума, а также призвал задействовать все механизмы ООН для предотвращения подобным атакам.

«Точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада – вынужденный, но оправданный шаг», - отметил Президент в Facebook.

«Это справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности – химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей», - добавил Порошенко.

«Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, в том числе Совет Безопасности, для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем», - подчеркнул Глава государства.

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.

Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения «агрессивных действий» США и их союзников в Сирии.