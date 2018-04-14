Франция позаботилась о том, чтобы Россия была заранее предупреждена об ударах стран Запада в Сирии, которые были нанесены в ночь на субботу.

Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в совместном выступлении с министром иностранных дел Жаном-Ив Ле Дрианом, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Мы не ищем конфронтации и отвергаем всякую логику военной эскалации, поэтому вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы россияне были предупреждены заранее», - сказала Парли.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда, США не заранее не предупреждали об ударах российское военное руководство в Сирии.

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.

Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения «агрессивных действий» США и их союзников в Сирии.