Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в раздел VIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» в связи с подготовкой и проведением в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018 », принятый Верховной Радой Украины 22 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Закон направлен на обеспечение реализации взятых обязательств по надлежащему проведению в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА 2018 года.

Законом предусматривается временное, до 1 июня 2018 года, освобождение от начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование представителей или должностных лиц ассоциаций - членов УЕФА; членов делегаций, участвующих в финальных матчах, в том числе членов команд, которые получили право на участие в финальных матчах; физических лиц, аккредитованных УЕФА, в частности сотрудников и временных работников, представителей средств массовой информации, партнеров УЕФА, представителей спонсоров.

Согласно действующему законодательству, соответствующие начисления осуществляются за выполнение работ и/или оказание услуг на территории Украины или за ее пределами на период подготовки и проведения в Украине финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018, в частности, но не исключительно, в виде заработной платы, возмещения расходов и суточных, оплаты проживания, обеспечение медицинского страхования и/или страхования жизни таким лицам или третьим лицам в пользу таких лиц, независимо от их участия в проведении и указанных финальных матчей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.