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Правительство ФРГ поддерживает действия США, Великобритании и Франции, которые в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли ракетный удар по целям в Сирии.

«Военная операция была вынужденной и соразмерной для соблюдения международного запрета применения химического оружия и удержания сирийского режима от дальнейших нарушений», - подчеркнула канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает DW.

«Мы поддерживаем то, что наши американские, британские и французские союзники как постоянные члены Совета Безопасности ООН взяли таким образом на себя ответственность», - добавила руководительница немецкого правительства.

Меркель подчеркнула, что авиаудары имели целью «ограничить способность Сирии к применению химического оружия и удержать режим президента Сирии Башара Асада от нарушений Конвенции о запрещении химического оружия. По ее словам, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что именно режим Асада ответственный за применение химического оружия против собственного народа».

Как сообщал ForUm, в ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским военным объектам, связанные с химическим оружием. Целями ударов были научно-исследовательский центр под Дамаском, хранилище химического оружия у города Хомс, а также расположенный неподалеку от хранилища командный пункт, сообщили в Пентагоне.  

Как известно, врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

Ранее Меркель заявила, что Германия не присоединится к военным ударам по объектам Асада в Сирии. 
ForUm

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