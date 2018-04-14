Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал преступлением удар Вооруженных сил США, Великобритании и Франции по Сирии.

«Атаки на Сирию – это преступление», - сказал Хаменеи, выступая по национальному телевидению, сообщает Anadolu.

По его словам, виновными в этом «преступлении» являются лидеры США, Франции и Великобритании, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Тереза Мэй.

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.

Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения «агрессивных действий» США и их союзников в Сирии.