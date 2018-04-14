Со времени своего избрания в октябре 2015 года областные советы приняли более 200 решений, выходящих за пределы их полномочий. Отдельные из них отличились своей абсурдностью, сообщает Комитет избирателей Украины.

Среди ТОП-10 самых одиозных решений облсоветов:

1. Урегулирование вопроса трансплантации органов человеку (Ивано-Франковский областной совет: решение №648-18 / 2017);

2. Решения вопроса о обращением с генетически модифицированными организмами (Винницкий облсовет: решение №940, 2015);

3. Повышение размера минимальной пенсии (Хмельницкий облсовет: решение №12-11 / 2017);

4. Возвращение графы «национальность» в государственные регистрационные документы (Львовский облсовет: решение №512, 2017);

5. Инспирации антиукраинских настроений в польском обществе (Ивано-Франковский облсовет: решение №389-12 / 2016);

6. Требование о назначении повторных выборов Криворожского городского головы (Киевский облсовет: решение №015-01-VII);

7. Обращение к А. Парубию о снятии депутатской неприкосновенности (Винницкий облсовет: решение №456);

8. Решение вопроса о праве граждан на владение оружием (Житомирский облсовет: решение №855 от 02.11.17);

9. Увольнение с должности министра культуры Евгения (Одесский облсовет: решение №331-VII), увольнение с должности председателя Нацбанка Гонтаревой (Волынский облсовет: решение №10 / 71 от 02.02.17);

10. Внедрение механизмов растаможки автомобилей (Черкасский облсовет: решение №16-50 / VII).

Указанные обращения были поддержаны депутатским корпусом и переданы Верховной Раде, Кабмину и Президенту.

Больше всего пиар-решений за два года приняли депутаты Львовского (34 решения), Ивано-Франковского (25) и Тернопольского областных советов (23). Их особенностью являются сильные позиции оппозиционных партий. Так, 70% депутатов Ивано-Франковского облсовета входят во фракции «Батькивщины», «Свободы», УКРОПа, «Самопомочи» и партии «Воля», 69% депутатов Львовского облсовета члены фракций Радикальной партии Олега Ляшко, «Батькивщины», «Свободы», УКРОПа, «Самопомочи», «Народного Контроля» и «Гражданской позиции».

«Решения областных советов часто идут в разрез не только с их законными полномочиями, но и со здравым смыслом. Диапазон принимаемых решений чрезвычайно широк: от установления правил растаможки автомобилей и борьбы с ГМО-продуктами до отставки отдельных министров или всего правительства. В условиях реформы децентрализации влияние областных и районных советов существенно уменьшается, а поэтому недостаток внимания депутаты компенсируют за счет одиозных решений. Не исключено, что с приближением даты президентских и парламентских выборов количество подобного абсурда возрастет», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.