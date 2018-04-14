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Елисейский дворец опубликовал видео вылета самолетов, наносивших удары по Сирии.

 


 



Французский президент Эммануэль Макрон опубликовал фото, на которой он отдает приказ об ударе по Сирии.

 


 

 

«В субботу, 7 апреля 2018 года, в сирийской Думе десятки мужчин, женщин и детей были уничтожены химическим оружием. Красная линия была пересечена. Поэтому я приказал французским вооруженным силам вмешаться», — говорится в комментарии к  снимку. 

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

 
ForUm

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