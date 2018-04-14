Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал ракетные удары США, Франции и Великобритании по Сирии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте альянса.



«Я поддерживаю действия, предпринятые Соединенными Штатами, Великобританией и Францией в отношении объектов, связанных с химическим оружием сирийского режима. Это сократит возможности режима по дальнейшим химатакам на население Сирии», - отмечается в нем.

По словам Столтенберга, НАТО последовательно осуждает продолжающиеся химатаки в Сирии, явно нарушающие международные договора и нормы. «Использование химоружия является неприемлемым, а ответственные лица должны быть привлечены к ответственности», - подчеркнул он.

Председатель Европейского совета Дональд Туск также заверил США, Великобританию и Францию в поддержке Евросоюзом их действий в Сирии.

«Удары США, Франции и Великобритании дают понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не может продолжать эту человеческую трагедию, по крайней мере, не платя за это. ЕС будет поддерживать наших союзников на стороне правосудия», - написал он в Twitter.

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.