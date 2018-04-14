Госпогранслужба не пустила в Украину российского рэпера Мота (Матвея Мельникова) из-за неоднократных посещений аннексированного Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

«Кто интересовался рэпером Мотом. В связи с нарушением порядка въезда во временно оккупированную территорию АР Крым 13 апреля в аэропорту «Борисполь» пограничники не пропустили данного гражданина РФ через границу и запретили ему въезд в Украину сроком на 3 года», - написал он в Facebook.

Как сообщает киевский концертный зал StereoPlaza, выступление российского исполнителя было запланировано на 13 апреля.

В июне 2017 года Мот отменил концерты в клубах одесской Аркадии. Тогда активисты обратились в СБУ и Госпогранслужбу с требованием запретить ему въезд в Украину из-за поддержки аннексии Крыма и посещения аннексированного полуострова в 2015-2016 годах.