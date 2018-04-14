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Украина вслед за ЕС, Канадой и Израилем, планирует подписать Соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Мы хотим в этом году подписать Соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. Это будет положительно влиять на экономику и качество жизни украинцев в первую очередь», - сказал Гройсман.

В 2017 году товарооборот между Украиной и Турцией вырос на 20,1% и достиг $3,78 млрд с положительным сальдо в $1,26 млрд. На днях в Анкаре прошло заседание Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе которого были произведены практические решения для дальнейшего развития торговых и экономических отношений.
ForUm

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