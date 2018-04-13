Президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам отметил важность координации санкционной политики.

«Если российская компания на сегодняшний день не работает в Украине, применение санкций было бы бессмысленным. Для меня главная цель, чтобы санкции были глобальными. Когда санкции глобальны – они эффективны. Они делаются не для пиара и не для того, чтобы как-то навредить России», - подчеркнул Глава государства.

«Речь идет о том, чтобы создать мощную мотивацию России вернуться за стол переговоров, забрать войска с украинской территории, не применять право вето по миротворцам, прекратить агрессию против украинского Донбасса и украинского Крыма. И здесь мы должны сделать – очень подробно рассчитанную, ювелирную работу, которая принесет обязательно свой результат», - добавил он.

Глава государства отметил, что три-четыре года назад никто не верил в успех этих позиций, а когда был избран президентом США Дональд Трамп, звучали прогнозы, что Украину якобы разменяют на Сирию. «(Говорили, - ред.) Дональд Трамп за спиной Украины договорится с Путиным, а Украина останется на обочине. Где эти критиканы, так называемые эксперты, которые непрерывно с экранов украинского телевидения распространяли эту так называемую зраду?» - сказал Порошенко.