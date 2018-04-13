13 апреля в 10:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании кафе на пляже в Киевском районе Одессы.

По данным ГосЧС, в 11:11 на пожар прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит кафе на площади 500 кв.м и существует угроза распространения огня по расположенную рядом коммунальную спасательную станцию. Спасатели обеспечили тушение огня и защиту спасательной станции от распространения пожара.

В 11:57 пожар был локализован и в 13:06 – ликвидирован. К тушению привлекалось 45 человек личного состава и 10 единицы основной пожарной техники

В результате пожара кафе на площади 500 кв.м уничтожено полностью и частично повреждена спасательная станция. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.