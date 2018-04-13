Сегодня, 13 апреля, тысячи палестинцев собрались на границе сектора Газа, где в пятницу возобновились стычки между протестующими и вооруженными силами Израиля, сообщает The Times of Israel.

Согласно сообщениям медиков, в результате столкновений были ранены восемь палестинцев. Официальный представитель армии обороны Израиля заявил, что военные используют боевые патроны, а также слезоточивый газ, передает 112 Украина.

В то же время в израильской армии опровергли сообщения ряда израильских СМИ о том, что несколько десятков палестинцев пытались прорваться через заграждение на границе.

Столкновения между израильскими военными и палестинцами происходят третью неделю подряд.

Напомним, 30 марта палестинцы на границе с Израилем в районе сектора Газа провели акцию «Большой марш возвращения». Они требуют возвращения палестинских беженцев на территорию еврейского государства.

В дальнейшем произошли массовые столкновения между палестинцами и армией Израиля, в результате которых погибли как минимум 17 человек, еще более 1700 получили ранения.

В Совбезе ООН призвали избежать дальнейшей эскалации насилия в секторе Газа.