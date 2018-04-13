Роскомнадзор включил Telegram в реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. При этом доступ к мессенджеру пока не ограничен, следует из данных на сайте ведомства.

Блокировка Telegram начнется, когда провайдеры начнут получать уведомления от Роскомнадзора, передает ВВС.

Ранее в пятницу суд в Москве удовлетворил иск Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram, а его основатель Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют никаких действий от пользователей.

Telegram – организатор распространения информации в интернете, поэтому обязан предоставлять ФСБ данные, необходимые для декодирования сообщений своих пользователей, следует из решения суда.

Заявления представителей мессенджера о технической невозможности предоставить ключи для дешифровки не могут быть основанием для отказа в удовлетворении иска Роскомнадзора о блокировке, решил суд. Каких-либо данных, подтверждающих это, представители Telegram Messenger Limited Liability Partnership не предоставили, говорится в тексте решения.

Рассмотрение дела в суде заняло всего около получаса. Юристы Telegram просили отложить заседание «на разумный срок» и указывали на то, что «нет никаких объективных причин рассматривать иск в экстренной процедуре, которая и не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев»

Суд отклонил ходатайство, расценив его «как злоупотребление правом» со стороны представителей Telegram. «Рассмотреть дело без участия представителей Telegram», - огласила решение судья Юлия Смолина.

Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к Telegram после получения решения суда. Представляющие интересы Telegram юристы организации «Агора» сказали, что обжалуют его.