12 апреля рухнула стена восточного крыла памятника архитектуры государственного значения – Поморянского замка XV века, который находится в Золочевском районе Львовской области.

Об этом сообщила куратор инициативной группы по возрождению замка искусствовед Анна Гаврилив, передает Укринформ.

По ее словам, процесс разрушения этой части замка наметился еще зимой: стена начала частично отслаиваться, появился риск обвала. 30 марта комиссия по вопросам культуры, историко-культурного наследия и туризма облсовета предусмотрела 500 тыс. грн на внеплановые стабилизационные работы и водоотведение в этом месте. Однако эти меры оказались запоздалыми.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Львовской ОГА Оксана Ткачук сказала, что на первоочередные противоаварийные работы в Поморянском замка нужно 11 млн грн.