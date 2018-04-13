На Волыни в Губинском лесничестве высадили промышленную плантацию фундука площадью 2 га.

Как сообщает пресс-служба областного управления лесного и охотничьего хозяйства, молодые саженцы разместили по схеме 4,5 на 3 м. Для профилактики от личинок майского жука корневую систему обработали инсектицидом «Престиж». Высаженные саженцы были обрезаны секатором.

Фундук – окультуренная форма лещины. Растет высотой 3-6 м. Его орехи очень питательны и пользуются большим спросом. В среднем с одного куста можно получить 5-7 кг орехов. Плодоносить он начинает в возрасте 3-5 лет.