Ректором Национального авиационного университета избран Владимир Исаенко. Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки, опубликованном на странице НАУ в Facebook.

«Назначить Исаенко Владимира Николаевича, доктора биологических наук, профессора, ректором Национального авиационного университета сроком на пять лет с 13 апреля 2018 года по 12 апреля 2023 год в качестве избранного по конкурсу», - говорится в приказе.

Как сообщал ForUm, 26 августа 2016 в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали во время получения взятки в размере 170 тыс. евро врио ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко.

Он требовал взятку за подписание приказа о восстановлении в должности в НАУ одного из профессоров. Также по результатам досудебного расследования было установлено, что Харченко в течение 2016 года умышленно по личным мотивам не выполнял судебные решения, вступившие в законную силу, о восстановлении ряда незаконно уволенных работников университета.

Позже Министерство образования и науки Украины уволило Харченко.

В СБУ добавили, что при обысках в квартире экс-врио ректора НАУ обнаружили валюту на сумму более 4,5 млн грн.