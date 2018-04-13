Власть прекрасно понимает, что «вступить» Украину в НАТО можно… только расколов страну на части, но продолжает продавливать эту идею. Почему ликование по поводу присвоения Украине статуса страны-аспиранта преждевременно и неуместно, в своем блоге пояснил Виктор Медведчук.

Новый статус страны-аспиранта означает всего лишь, что Украина официально задекларировала свой интерес в присоединении к альянсу, обратил внимание лидер «Украинского выбора — Права народа».

«…В Украине вопрос евроатлантической интеграции усилиями представителей прозападно настроенной команды возведен в ранг национальной идеи. Вот только вступление в НАТО агрессивно лоббируют те провластные политические силы, уровень доверия к которым близок к нулю. Так, согласно исследованию GfK, проведенному по заказу Международного республиканского института (IRI) при поддержке Американского агентства по международному развитию (USAID), «Народный фронт» ― партию, которая известна своей агрессивной пронатовской политикой, ― поддерживают аж… 1% украинцев, пропрезидентскую политическую силу ― 5%», — объяснил политик.

Однако это, отметил В.Медведчук, не мешает политикам громко заявлять, что они выступают от имени народа, и убеждать весь мир, что украинцы активно поддерживают вступление страны в НАТО.

«Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, к примеру, утверждает, что 62% украинцев ― за членство в альянсе. Но если изучать не данные карманных социологических служб, а результаты исследований международных агентств и институтов, картина получается далеко не такая, как хотелось бы украинским политикам. Согласно соцопросу, проведенному в декабре 2017-го Национальным демократическим институтом международных отношений (NDI), в целом по стране поддержка членства в НАТО составляет не более 40%: на Западе Украины ― 59%, в Центре и на Севере ― 43%, на Юге ― только 24%, а на Востоке ― 22%. Раскол страны очевиден», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».

Что касается результатов исследования GfK, отметил В.Медведчук, то стоит обратить внимание на декабрьский опрос, согласно которому вступление в НАТО поддерживают не более 37% украинцев, в число которых не входит мнение жителей неконтролируемых территорий, «где всегда преобладали антинатовские настроения».

«Итоги исследований, проведенных далекими от «восточных» симпатий международными организациями, свидетельствуют о том, что идея членства в Североатлантическом альянсе не находит широкой поддержки в обществе. Однако власть продолжает продавливать эту идею, хотя прекрасно понимает ― «вступить» Украину в НАТО можно… только расколов страну на части», — подытожил Медведчук.