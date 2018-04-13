Допрос на полиграфе подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко уже начался.
Об этом «Украинской правде» сообщил адвокат Савченко Олег Соловей.
«Мы уже были у Надежды, мы уже вышли. Процедура допроса уже начата», - сказал он.
По словам адвоката, Савченко будет проходить полиграф в течение 5-6 часов.
Ранее сестра арестованной Вера Савченко сообщила, что допрос пройдет в пятницу в изоляторе временного содержания СБУ.
«По крайней мере, так мне сказал следователь», - сказала Вера.
Она добавила, что Надежда чувствует себя уверенно, потому что «она сама настаивала на этом полиграфе».
Напомним, 5 апреля Савченко прошла первый этап проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.
Позже Служба безопасности Украины заявила, что нардеп отказалась от проверки своих показаний на полиграфе.
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