Допрос на полиграфе подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко уже начался.

Об этом «Украинской правде» сообщил адвокат Савченко Олег Соловей.

«Мы уже были у Надежды, мы уже вышли. Процедура допроса уже начата», - сказал он.

По словам адвоката, Савченко будет проходить полиграф в течение 5-6 часов.

Ранее сестра арестованной Вера Савченко сообщила, что допрос пройдет в пятницу в изоляторе временного содержания СБУ.

«По крайней мере, так мне сказал следователь», - сказала Вера.

Она добавила, что Надежда чувствует себя уверенно, потому что «она сама настаивала на этом полиграфе».

Напомним, 5 апреля Савченко прошла первый этап проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.

Позже Служба безопасности Украины заявила, что нардеп отказалась от проверки своих показаний на полиграфе.