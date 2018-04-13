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Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» активизировал переговоры с российским газовым монополистом «Газпромом» по вопросу транзита российского газа через территорию Украины после завершения срока действия нынешнего контракта - после 2019 года. 

Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил главный коммерческий директора «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщает УНИАН.

«Мы проводим переговоры с «Газпромом»... с марта месяца мы более активно ведем переговоры по новому транзитному контракту», - сказал он.

По его словам, позиция «Нафтогаза» заключается в том, чтобы создать такие условия, при которых «Газпрому» будет экономически невыгодно прекращать или снижать объемы транзитного газа с 2020 года.

«Второе направление - это экономическое принуждение к сотрудничеству: мы говорим «Газпрому», что если не будет транзита через Украину после 2019 года, то мы будем требовать увеличения транзитного тарифа в 2018-2019 годах, чтобы экономическое обесценивание украинской ГТС при отсутствии транзита и ускоренная амортизация была возмещены «Нафтогазу» уже сейчас», - объяснил топ-менеджер украинской компании.

Витренко добавил, что если «Газпром» не хочет платить больше в 2018-2019 годах, то он должен либо сам забронировать мощности украинской ГТС (с 2020 года), либо позволить европейским газовым трейдерам покупать газ на восточной границе Украины и тогда уже европейские компании будут бронировать мощности ГТС.

Как сообщал ForUm, ранее председатель правления российского Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов «Северный поток-2» (Nord Stream-2) и «Турецкий поток» транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз. 

Позже Миллер сообщил, что Газпром готов сохранить транзит через территорию Украины, но в объеме не более чем 10-15 млрд кубометров.

Украина будет настаивать на сохранении транзита газа после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров, поскольку в противном случае это будет экономически невыгодно, пояснил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что НАК готова доказывать целесообразность транзита природного газа через газотранспортную систему страны. 
ForUm

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