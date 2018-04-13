Правоохранители задержали 12 мужчин, которые 12 апреля ночью совершили серию разбойных нападений на развлекательные заведения в Дарницком и Днепровском районах столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, около часа ночи злоумышленники, одетые в камуфляжную форму и балаклавы, ворвались в лотерейный пункт на ул. Привокзальной, и начали крушить там мебель. После этого, угрожая кассирам автоматами, похитили из кассы 4 тыс. грн и скрылись на автомобиле.

Менее чем за час указанная группа лиц при аналогичных обстоятельствах совершила нападение на еще одно заведение - интернет-клуб, расположенный на ул. Малышко. Разгромив в помещении мебель и оборудование, злоумышленники завладели деньгами в сумме 10 тыс. гривен.

Во время отработки указанных сообщений правоохранителям удалось установить автомобиль, на котором скрылись грабители, и остановить его неподалеку от места последнего преступления. В автомобиле, где находились 12 человек (мужчины в возрасте от 22 до 38 лет), изъяли вещественные доказательства, а именно оружие, амуницию и денежные средства.

В настоящее время всем задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Кроме того, проверяется причастность подозреваемых к совершению в ночь на 12 апреля еще 4 аналогичных преступлений.