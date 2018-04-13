После многолетних обещаний спокойной жизни для бизнеса законопроект о создании единой аналитической службы по расследованию финансовых преступлений внесен на рассмотрение парламента. Президент определил его как неотложный и призвал депутатов поддержать документ. Но в скором прощании с практикой силовиков под разными предлогами врываться в офисы и на предприятия, что часто приводит к приостановке их работы, есть сомнения.

Обещания властей лишить силовиков возможности врываться под различными предлогами на предприятия с изъятием техники и документации, что часто приводит к приостановке работы ключевых офисов и технологических процессов, бизнес слышит не первый год. Разговоры о необходимости отказа от практики силового давления на бизнес являются топ-темой практически всех встреч предпринимателей с представителями центральных властей. Но несмотря на бесчисленные призывы и череду публикаций в прессе о пагубности практики тоталитарных режимов - контролировать деятельность бизнеса путем использования силовых структур, ситуация не спешит кардинально меняться.

К сожалению, не сильно помог установлению отношений нового типа между властями и предпринимательской средой и принятый Верховной Радой в конце прошлого года закон, получивший условное название «Маски-шоу» стоп».

За соблюдение законодательства в экономической сфере в Украине продолжают отвечать налоговая милиция, Служба безопасности, Министерство внутренних дел и даже Генпрокуратура. При таком обилии борцов с финансовыми преступлениями, их функции дублируются, а бизнесу нередко приходится отвечать по одному и тому же - часто надуманному - делу сразу перед несколькими органами и тратить время не на работу, а на разборки с силовиками.

«Мы - современная европейская страна. Если мы будем вести себя как дикари, то в нашей стране никто не будет заниматься предпринимательством, потому что придет кто-то в погонах, в маске и начнет «качать права», - сказал на одной из последних встреч с бизнесменами премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам премьера, в то время, как страна борется за привлечение инвестиций, «недоумки» из силовых органов используют «боевых ребят» для примитивной бандитской деятельности. Многие украинцы обратили внимание на то, что именно глава правительства в последнее время активно продвигает в массы чиновников и законодателей идею борьбы с «дикарской и бандитской» практикой силовиков «кошмарить» бизнес.

Гройсман обращает внимание на то, что для находящейся в поиске стимулов экономического роста страны крайне важно создать условия для развития бизнеса и минимизировать полномочия правоохранителей вмешиваться в его работу. С этим тезисом, как и с необходимостью скорейшего создания в Украине единого аналитического органа, который будет доказывать, в случае необходимости, вину бизнеса не с помощью наручников и автомата, а с помощью компьютера, согласны многие другие чиновники и часть законодателей.

Не остался в стороне от создающегося фронта борцов с давлением силовиков на предпринимателей и президент Украины Петр Порошенко, который несколько недель назад объявил о поддержке разработанного депутатами законопроекта о создании Национального бюро финансовых расследований. «Зарегистрирован законопроект о Национальном бюро финансовых расследований, который лишит все другие правоохранительные органы, в том числе и Службу безопасности Украины, и Национальную полицию, Генеральную прокуратуру, НАБУ - все правоохранительные органы, кроме бюро, возможности вмешиваться в деятельность бизнеса», - сказал Порошенко в конце марта.

«Надеюсь, что этот закон будет принят в текущем году. Он откроет новую страницу в отношениях власти и бизнеса, и досадных историй, которые, к сожалению, пока случались в отношениях правоохранительных органов с предпринимателями, не будет», - добавил Глава государства.

Кстати, соответствующая инициатива – о предоставлении права работы с бизнесом аналитическому органу, а не силовикам - была закреплена коалиционным соглашением между главными политическими силами в Верховной Раде еще в 2014 году, но все попытки создания такой службы сталкивались с сопротивлением системы. Слишком большие интересы завязаны на этой проблеме, слишком глубоко укоренились привычки фискалов и силовиков.

По старой привычке

Понимая, что создание такой службы может затянуться, а изменения нужны неотложно, правительство инициировало, а Верховная Рада в конце 2017 года приняла закон «Маски-шоу» стоп», изменяющий процедуру взаимодействия бизнеса с правоохранителями. По данным бизнес-омбудсмена Украины, закон действительно улучшил поведение силовиков во время их визитов к предпринимателям. Тем не менее, точечные усилия по улучшению бизнес климата в стране дали пока незначительный результат. Силовые структуры так и не смогли отойти от практики обысков, изъятий, допросов, и продолжают занимать верхние места в шорт-листе бизнес-омбудсмена по количеству жалоб бизнеса.

В прошлом месяце Генпрокуратурой был продемонстрирован назидательный пример такой практики - обыск у одной из крупнейших украинских почтовых компаний – «Новая почта» (силовики провели обыски в офисах и отделениях оператора в пяти городах). «Основной удар был направлен на главный офис основателей «Новой Почты». Кабинеты были заблокированы, личные вещи подлежали обыску, документы изъяты. Обыски и блокировки офиса продолжались до часу ночи», - сообщил соучредитель и член наблюдательного совета компании Владимир Поперешнюк.

Несмотря на все усилия, прокуроры так и не смогли найти ничего противозаконного в деятельности почтовой компании, а вмененное подозрение в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблениях служебным положением доказано не было. Данная ситуация вызвала значительный общественный резонанс, и очередной раз оголила проблемы правоохранительной системы, которая, в идеале, вообще не должна вмешиваться в работу экономических субъектов. А если такой «крайний случай» происходит, правоохранители, для такого неожиданного визита к предпринимателям, должны иметь неопровержимые доказательства их вины.

Менеджеры «Новой почты» отмечают, что несмотря на лозунги властей о защите бизнеса от давления, этот случай с ночными обысками стал наиболее значительным проявлением давления на компанию за всю ее историю существования. «На самом деле предприниматель, который работает на рынке семнадцать лет и начинал бизнес с нуля, не может не столкнуться с правоохранителями. Но я должен признать, что до этого кейса я ни разу не был на допросе. Это самое масштабное, что с нами произошло, при том, что на бизнес очень давили во времена Януковича», - прокомментировал ситуацию с обысками соучредитель компании «Новая Почта» Вячеслав Климов.

Резонансный обыск Генпрокуратуры в офисах «Новой почты» в очередной раз показал острую необходимость изменений в системе расследования в экономической сфере и послужил катализатором для внесения в парламент ожидаемого много лет законопроекта о создании службы финансовых расследований.

Президентско-депутатская инициатива

Еще осенью прошлого года разработать такой законопроект Президент Украины Петр Порошенко попросил парламентский комитет по налоговой политике. На прошлой неделе глава государства предложил Раде разработанный депутатами законопроект как свою неотложную к рассмотрению инициативу.

Глава налогового комитета Нина Южанина сообщила, что предлагаемый к рассмотрению в первом чтении документ основательно меняет подходы правоохранителей к борьбе с экономическими преступлениями, на основе применяемых в европейских странах практик.

По ее словам, новый госорган - Национальное бюро финансовой безопасности (НБФБ) - должен аккумулировать в себе полномочия экономического контроля налоговой милиции, Службы безопасности и экономической службы Министерства внутренних дел. Бюро будет состоять из четырех тысяч сотрудников и заниматься сбором и систематизацией информации в сфере публичных финансов, оценкой рисков в сфере публичных финансов, определением преступных схем и технологий, аналитикой и рекомендациями для госорганов, борьбой с преступностью в сфере налогообложения, таможни и бюджетной сфере.

«Все изменения, которые вносятся данным законом в уголовно-процессуальный кодекс, начинают новые методы борьбы с экономическими преступлениями - не от проверки бизнеса, а потом расследования, а наоборот. Мы к бизнесу можем прийти только в самом конце, если будет расследована преступная схема, где фигурант - не предприятие, которое допустило ошибку, например, при составлении отчетности, а группа предприятий - организатор преступной схемы», - прокомментировала свой законопроект Южанина.

Депутат отметила, что НБФБ не будет давить на бизнес, а призван разбираться, почему было совершено нарушение, было ли оно намереным или к нему побудили экономические условия и юридические обстоятельства.

Согласно поддержанному президентом законопроекту, право контроля за начислением и уплатой налогов предприятиями останется за Государственной фискальной службой, а полномочия по борьбе с экономической преступностью будут переданы Бюро, которое будет анализировать большие массивы информации, полученной от государственных органов, предприятий и учреждений.

Планируется, что новый орган в своей работе будет использовать европейские программы по уголовному анализу, которые будут собирать всю существующую информацию. Законопроект, в частности, обязывает, все госучреждения предоставлять Бюро такую информацию в течение трех суток.

«Мы проработали с госорганами все информационные базы, которые они используют для обеспечения деятельности, чтобы они были указаны в законе, и чтобы мы имели возможность доказать органу, что он должен предоставить информацию, так как это определено в законе. Это будет залогом успеха. У нас каждый сидит на своей информации. Когда мы это обговаривали с МВД, было какое-то непонимание - как это, вы будете владеть нашей информацией. А без этого нельзя», - сказала Южанина.

По прогнозам депутатов, НБФБ заработает, минимум, через девять месяцев со дня вступления в силу закона. Столько времени необходимо для того, чтобы провести все предусмотренные законом процедуры, в частности, конкурс и назначение главы бюро, подбор и обучение персонала, привлечение к работе органа представителей общественности.

Много предложений хороших и разных

Перспективу скорого рассмотрения президентско-депутатской инициативы в первом чтении и выхода на финишную прямую осложняет наличие альтернативных подходов. В частности, парламентарий Татьяна Острикова наработала законопроект «О финансовой полиции», который предполагает создание новой структуры в форме центрального органа исполнительной власти, который координируется Кабмином через министра финансов, при этом Служба безопасности лишается функции защиты экономики.

«Главная задача для нас – восстановление доверия бизнеса к правоохранительным органам, в частности, к тому органу, который будет проводить расследования преступлений в сфере публичных финансов, а также отказ от силового давления на бизнес. И новый орган не должен стать карманным войском того или иного политика», - говорит Острикова.

Свой вариант службы разработало и Министерство финансов, которое подготовило соответствующий законопроект и уже заручилось поддержкой правительства. Этот вариант предусматривает создание службы, подконтрольной правительству или непосредственно министру финансов. Но проект не сумел получить «добро» от Нацсовета реформ, поэтому президент и поручил разработать новую концепцию.

По мнению главы парламентского комитета по налоговой политике Южаниной, неудача минфиновского законопроекта связана с тем, что документ кардинально не менял суть работы в правоохранительной сфере, а основной задачей видел подчинение Минфину налоговой милиции.

Монстр или друг?

В тоже время, эксперты не столь радужно восприняли законодательные инициативы и нашли множество рисков в работе нового органа - Национального бюро финансовой безопасности.

По мнению исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анны Деревянко, законопроект требует существенной доработки. «Поскольку данный проект закона не предусматривает ликвидацию действующих подразделений, занимающихся расследованиями правонарушений в финансовой сфере в СБУ и МВД, то вполне возможно, что давление на бизнес может увеличиться, особенно ощутимым это будет в переходный период», - отметила она.

Согласен с ней и эксперт «Реанимационного пакета реформ» Владимир Петраковский, который считает, что улучшений для бизнеса с принятием законопроекта не произойдет.

«И это касается не только бизнеса, это касается любого человека, поскольку Бюро будет смотреть не только на бизнес, но и абсолютно на всех граждан. Оно будет получать доступ даже к кредитным историям, банковским транзакциям простых людей, и они будут искать угрозы финансовой безопасности всюду», - отметил он. По словам эксперта, новый орган станет аналогом Службы безопасности Украины только в финансовой сфере - так как получит доступ ко всей информации: от данных миграционной службы и реестра избирателей до образцов ДНК. «Я не понимаю, зачем им это. В этом большая опасность, так как у Бюро будет гораздо больше полномочий, чем у СБУ», - сказал он.

Среди других минусов законопроекта эксперты отмечают отсутствие в нем эффективных механизмов гражданского контроля, существующую возможность трудоустройства в новую структуру действующих силовиков, раздутый штат новой структуры… Обратили внимание эксперты и на возможность политического влияния на новый орган. По словам Петраковского, президент наделяется полномочиями по организации конкурса по назначению руководителя бюро, членов конкурсной комиссии по отбору руководителя бюро, назначения и увольнения руководителя этого ведомства.

«Президент по любой причине может уволить директора Бюро финансовых расследований. Директор будет в этом смысле слишком зависимым. Мы выступаем против любой роли президента, даже церемониальной, в законопроекте, который будет касаться Бюро финансовой безопасности», - подчеркнул Петраковский.

Эксперты также считают, что проект не соответствует заверениям президента Украины, что НБФБ - это сугубо аналитический орган. «Главное, чтобы, в конце концов, не был создан еще один милитаризованный орган с неограниченными возможностями, подконтрольный только группе депутатов и президенту», - сказала Деревянко.

Представитель ЕБА, впрочем, нашла в проекте закона и позитивный момент - важную для бизнеса норму, которая предусматривает изменение статьи Уголовного Кодекса Украины о том, что уголовное производство может быть возбуждено только после неуплаты «согласованных сумм» налоговых обязательств. То есть, пока идет процесс обжалования решения ГФС, уголовное дело не возбуждается. Когда в товарищах согласья нет Экспертная критика президентско-депутатской инициативы, в сочетании с наличием нескольких альтернативных законопроектов, указывает на то, что собрать поддержку в, как минимум, 226 депутатов в сессионном зале Рады, будет проблематично.

Отсутствие единой позиции не ускоряет процесс создания службы финансовых расследований и не повышает эффективность борьбы с финансовыми преступлениями. На данный момент сложилась ситуация, когда экономика стала заложницей правоохранительной системы. Ни внешние ни внутренние инвесторы не спешат вкладывать свои деньги в Украину, и национальная экономика растет крайне медленными темпами. Общее мнение бизнесменов на проблему высказал соучредитель «Новой почты» Климов: «Кому придет в голову инвестировать активно в экономику, когда ты половину своего времени тратишь на сопротивление правоохранительной системе, а не на работу над качеством бизнеса?».

Украинские налогоплательщики также задаются вопросом: почему, вместо расследования хищений времен Януковича, нецелевого использования банками многомиллиардного рефинансирования Нацбанка и других вопиющих правонарушений, силовики видят преступников в представителях бизнеса – основе любой национальной экономики.

По мнению бизнес-омбудсмена Альгирдаса Шеметы, такой подход связан с тем, что правоохранительная система Украины после распада СССР не прошла этап радикального реформирования. «Люди привыкли так работать, у многих старый менталитет, что бизнес, в первую очередь, - это спекулянты и жулики. Когда такой подход со стороны правоохранителя, менять эти взаимоотношения сложно», - говорит он.

Только лишение полномочий силовых структур на расследование экономических преступлений и создание единого органа, который сконцентрирует в себе все лучшие мировые наработки в области финансового надзора, а также приход в этот орган мыслящих по-новому людей, будут способствовать развитию бизнеса в Украине. Но отсутствие согласованных подходов между ветвями власти заставляет опасаться, что прогресса в создании такой нужной для развития страны службы в ближайшее время ждать, к сожалению, не стоит.