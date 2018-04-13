Генеральная прокуратура начала подготовку документов для экстрадиции Армена Саркисяна, задержанного вчера во Франции. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко в эфире 112 Украина.

«Генеральная прокуратура не будет медлить и очень быстро подготовит документы для экстрадиции Саркисяна в Украину. После их получения Франция должна провести экстрадиционную проверку, это обязательная процедура. Я так понимаю, наши французские коллеги тоже не будут с этим медлить, и этот человек очень быстро попадет в Украину», - заявил Лысенко.

Французские правоохранители согласно законодательству имеют право содержать Саркисяна под стражей до 19 мая, однако ГПУ не намерено ждать так долго: все необходимые документы будут готовы и доставлены во Францию уже на следующей неделе, подчеркнул спикер.

Напомним, Армен Саркисян был задержан во Франции 12 апреля. Сообщается, что во время прохождения им проверки документов сработала система поиска Интерпола.

Саркисян подозревается в организации групп людей в спортивной форме, которые совершали нападения на участников Революции достоинства. Также ему приписывают несколько эпизодов организации взрывов и других противоправных действий, которые несли опасность для граждан.