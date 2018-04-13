также в разделеМир
Создатель «Новичка» рассказал, почему Скрипали остались живы 8
СМИ: США рассматривают 8 объектов для ударов в Сирии 32
В Балтийском море разбился вертолет 25
В Торонто неизвестные с ножами напали на прохожих 22
СМИ: США имеют доказательства применения химического оружия в Сирии 91
Российский суд оставил в силе приговор Улюкаеву 37
Помпео: В Сирии в бою была убита «пара сотен русских» 104
Италия не будет участвовать в боевых действиях в Сирии 40
Великобритания созывает Совбез ООН из-за дела Скрипаля 61
Макрон: У Франции есть доказательства применения режимом Асада химоружия 57
Канада не будет воевать в Сирии 38
Германия отказалась от военных ударов по Сирии 104
Дело Скрипаля: ОЗХО подтвердила выводы Британии 88
Трамп сообщил, когда будет нанесен удар по Сирии 192
Россия спустя 2,5 года возобновила полеты в Египет 28
Медведев придумал ответ на американские санкции 196
Больница в Солсбери рассказала о вторжении российских журналистов 103
ОЗХО передала Британии итоги расследования по делу Скрипаля 79

В Барселоне грузовик, у которого отказали тормоза, наехал на людей, в результате инцидента пострадали семь человек.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на La Vanguardia.

По данным издания, грузовик случайно наехал на шесть человек, включая детей 11 и 13 лет. Инцидент произошел около пяти вечера по местному времени в четверг.

Очевидцы сообщают, что автомобиль задел мотоциклиста и пешеходов, после чего врезался в дерево.

Все пострадавшие получили незначительные травмы, сообщили в городском совете Барселоны.

Кроме пяти пешеходов и одного мотоциклиста пострадал также водитель грузовика.

Согласно предварительной информации, у автомобиля были неисправны тормоза.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги