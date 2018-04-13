Военное командование США рассматривает в качестве возможных целей для ударов в Сирии восемь объектов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал CNBC.

По данным источников CNBC, среди указанных целей два сирийских аэродрома, исследовательский центр и фабрика, которая потенциально имеет отношение к производству химического оружия.

Источник также сообщил, что сирийское командование пока перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются российские ВКС. Так Сирия рассчитывает на то, что США не станут наносить удары по российским объектам.

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию.

Однако позже он отметил, что удар по Сирии может быть нанесен «либо очень скоро, либо совсем не скоро».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала распоряжение британским подводным лодкам перемещаться в ракетном диапазоне Сирии.