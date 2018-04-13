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Полиция Торонто разыскивает группу молодых людей, которые нанесли ножевые ранения двум прохожим на одной из улиц в центральной части мегаполиса, сообщает ТАСС.

Один из пострадавших был ранен в спину, второй получил порезы грудной клетки. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападение произошло в разных местах, и жертвы, скорее всего, не были знакомы друг с другом.

Стражи порядка разыскивают молодых людей в возрасте примерно 20 лет, которые подозреваются в совершении данных преступлений. Точное количество нападавших устанавливается.

Полицейские сейчас опрашивают возможных свидетелей. Другой информации пока не поступало.



 
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