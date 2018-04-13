У США есть доказательства применения химического оружия в сирийском городе Дума. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в американской разведке, передает УНИАН.

По информации издания, американские спецслужбы получили образцы крови и мочи пострадавших. Их анализы показали положительный результат на боевые отравляющие вещества - хлорный газ и неназванное нервно-паралитическое вещество.

Отмечается, что образцы были собраны американской разведкой и спецслужбами союзников через госпитали на месте происшествия.

Источники заявили, что они «уверены» в разведданных, хотя не на 100%. США не идентифицировали нервно-паралитический газ как зарин, однако отметили, что режим Башара Асада уже использовал смесь хлора и зарина несколько раз за годы войны в Сирии. США уверены, что сирийское правительство стоит за нападением в Думе, добавили источники NBC News.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция имеет доказательства того, что режим Башара Асада использовал химическое оружие в Сирии против гражданского населения.

Напомним, врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

По данным ВОЗ, около 500 человек обратились после 7 апреля к врачам в городе Дума с признаками воздействия отравляющих веществ.