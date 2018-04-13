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За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 66 обстрелов позиций украинских защитников, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов оккупанты вели огонь по нашим позициям в Песках и Водяном. Минометы калибра 82 мм применили вблизи шахты «Бутовка», Талаковки и Водяного, вооружение БМП – неподалеку Талаковки и Водяного, а зенитные установки – в районе Опытного и шахты «Бутовка».

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции вблизи Авдеевки, Шахты «Бутовка», Марьинки, Опытного, Водяного, Песок, Павлополя, Каменки, Лебединского, Красногоровка, Широкино и Гнутово. Кроме этого, в районе Песок, Павлополя и Авдеевки велся снайперский огонь.

На луганском направлении из запрещенных 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП и зенитной установки агрессор обстрелял наши укрепления вблизи Троицкого. Минометы калибра 82 мм враг применил по защитникам Крымского, в районе Луганского – стрелял из БМП и зенитной установки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – обстреляны защитники Железного и Зайцево. Также под огонь из гранатометов попали защитники Новозвановки и Светлодарска.

В штабе отметили, что вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник погиб. Еще один воин – получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь.
ForUm

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