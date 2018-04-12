Президент Украины Петр Порошенко призвал Кабинет Министров подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ и закрытию соответствующего представительства.

Кроме того, Порошенко намерен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, которые не совместимы с национальными интересами Украины и реализацией его права на самооборону.

Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17,0% годовых.

В помещении офиса ПАО «Укрзализныця», по адресу улица Тверская, 5, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины при содействии Департамента безопасности провели следственные действия по ранее открытым уголовным производствам по фактам завладения денежными средствами, которые предназначались на ремонт дизель-поездов, используемых при пригородных перевозках.

Украина и Молдова упростят пересечение границы для граждан обеих стран.

Во Франции Интерпол задержал Армена Саркисяна, которого украинские силовые ведомства считают организатором групп «титушек» во время Революции достоинства.

Боевики российско-оккупационных войск в очередной раз сорвали разведения сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, которое предварительно было запланировано на 13 апреля.

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип заявляет о возможности проведения переговоров с украинскими властями о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины.

Украина и Уругвай договорились о введении безвизовых поездок для своих граждан.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы британской стороны относительно типа химического вещества, использованного для отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Финляндия выдала полный пакет разрешений на строительство газопровода «Северный поток-2».

Возобновление сотрудничества с Украинским институтом памяти будет возможным после выполнения украинцами нескольких условий, заявил председатель Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что удар по Сирии может быть нанесен «либо очень скоро, либо совсем не скоро».

Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия не присоединится к военным ударам по объектам Асада в Сирии.

Время мягкой политики США в отношении России прошло, заявил директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала распоряжение британским подводным лодкам перемещаться в ракетном диапазоне Сирии.

Исполнительный совет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) принял решение о мониторинге состояния и защите культурного наследия в аннексированном Россией Крыму.