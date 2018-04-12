Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, осужденному на восемь лет колонии строгого режима, сообщает «Дождь».

Экс-министру отменили установленный ранее запрет занимать государственные должности.

Ранее во время последнего слова на заседании Мосгорсуда Улюкаев заявил, что вынесенный ему приговор является «торжеством презумпции виновности».

Он также выразил мнение, что приговор базируется на одном косвенном доказательстве, построенном по принципу «одна бабка сказала». «Вернее, «один мужик сказал, как другой мужик сказал, что третий мужик требовал у него взятку»», — сказал экс-министр.

На заседание Мосгорсуда в четверг приехал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он дал показания по делу по Улюкаева.

Напомним, Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года приговорил экс-министра к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей.

По данным следствия, в ноябре 2016 года он получил от Сечина сумку с двумя миллионами долларов в качестве взятки за положительное заключение по поводу приватизации «Башнефти». Улюкаев свою вину не признал, обвинив Сечина в провоцировании взятки.