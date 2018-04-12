Кандидат на пост госсекретаря США, бывший директор ЦРУ Майк Помпео заявил на слушаниях в Сенате, что в Сирии в боестолкновении с американскими военными недавно была убита «пара сотен русских».

Помпео не сообщил каких-либо подробностей и не привел источники своей информации, сообщает Радио Свобода.

Он лишь сказал, что это произошло несколько недель назад.

По всей вероятности, он имел в виду бой 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, когда сотни наемников, воюющих на стороне президента Сирии Башара Асада, атаковали позиции курдов - союзников США. Американская авиация нанесла удар по наступавшим, нанеся им большие потери.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. В то же время СМИ сообщили, что в результате авиаудара погибли от 11 до 217 россиян.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер».

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

Позже в МИД РФ подтвердили гибель пяти россиян.