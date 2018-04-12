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Сегодня, 12 апреля, пограничники Измаильского отряда во время патрулирования на реке Дунай обнаружил предмет похожий на донную мину, которая была прибита к берегу острова Репида, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

По данному факту пограничники сообщили подразделению ГосЧС, румынским коллегам и другие взаимодействующие подразделения. Сейчас до прибытия соответствующих служб мина взята под охрану пограничниками.

Напомним, что это уже четвертая донная мина, обнаруженная за последние несколько дней на речном участке ответственности Измаильского отряда. Причиной их поднятия на поверхность, возможно, стало существенное повышение уровня воды в Дунае.
ForUm

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