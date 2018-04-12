Италия не будет принимать участия в военных действиях в Сирии. Об этом со ссылкой на сообщение офиса премьер-министра страны.



Глава правительства Паоло Джентилони 12 апреля пообщался с несколькими зарубежными коллегами, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает РБК.

После этого он заявил, что Италия не будет воевать, но окажет партнерам логистическую помощь.

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию.

Однако позже он отметил, что удар по Сирии может быть нанесен «либо очень скоро, либо совсем не скоро».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала распоряжение британским подводным лодкам перемещаться в ракетном диапазоне Сирии.

В то же время Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия не присоединится к военным ударам по объектам Асада в Сирии.



