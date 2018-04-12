также в разделеМир
Российский суд оставил в силе приговор Улюкаеву 19
Помпео: В Сирии в бою была убита «пара сотен русских» 63
Великобритания созывает Совбез ООН из-за дела Скрипаля 37
Макрон: У Франции есть доказательства применения режимом Асада химоружия 36
Канада не будет воевать в Сирии 28
Германия отказалась от военных ударов по Сирии 90
Дело Скрипаля: ОЗХО подтвердила выводы Британии 72
Трамп сообщил, когда будет нанесен удар по Сирии 179
Россия спустя 2,5 года возобновила полеты в Египет 23
Медведев придумал ответ на американские санкции 188
Больница в Солсбери рассказала о вторжении российских журналистов 96
ОЗХО передала Британии итоги расследования по делу Скрипаля 57
Посольство РФ усомнилось в подлинности заявления Юлии Скрипаль 117
Дочь Скрипаля попросила сестру из РФ не пытаться связаться с ней 72
Помпео: Время мягкой политики в отношении России прошло 73
СМИ: Великобритания направила к Сирии подводные лодки 91
В Альпах пропал немецкий миллиардер 58
ВОЗ: От химатаки в сирийской Думе пострадали 500 человек 62

Италия не будет принимать участия в военных действиях в Сирии. Об этом со ссылкой на сообщение офиса премьер-министра страны.

Глава правительства Паоло Джентилони 12 апреля пообщался с несколькими зарубежными коллегами, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает РБК.

После этого он заявил, что Италия не будет воевать, но окажет партнерам логистическую помощь.

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию.

Однако позже он отметил, что удар по Сирии может быть нанесен «либо очень скоро, либо совсем не скоро».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала распоряжение британским подводным лодкам перемещаться в ракетном диапазоне Сирии. 

В то же время Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия не присоединится к военным ударам по объектам Асада в Сирии. 


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги