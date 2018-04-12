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Лондон настаивает на заседании Совбеза ООН в связи с публикацией выдержек из отчета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом в четверг, 12 апреля, заявили в постпредстве Великобритании при всемирной организации, сообщает УНИАН.

«Мы ожидаем, что оно пройдет на следующей неделе», - написала в Twitter пресс-служба миссии.

Напомним, 12 апреля эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы британской стороны относительно типа химического вещества, использованного для отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным«, что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

В начале апреля Скрипаль вышел из критического состояния пошел на поправку, ранее пришла в сознание его дочь и впоследствии была выписана из больницы.
ForUm

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