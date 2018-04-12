Новые случаи рейдерских захватов в Украине позволяют сделать вывод, что беспрепятственное сотрудничество рейдеров с государственными регистраторами – это новый тренд в Украине. Об этом заявил основатель юридической компании «Приднепровье» Константин Паршин.

Как известно, в канун Нового года компания «Евро Пауэр» заявила о рейдерской атаке на свою сеть автозаправочных станций «БРСМ-НАФТА». Тогда сообщалось, что государственные регистраторы в селе Главанское перерегистрировали на основании поддельных документов все имущество компании «Евро Пауэр» на некое ООО «Имбрем Аурум ЛТД».

«Регистратор своими действиями просто подтвердил внесение целой сети автозаправочных станций чужого предприятия в уставной фонд другой фирмы», - рассказал Константин Паршин.

Спустя три месяца, поздно вечером 21 марта, рейдеры захватили 47 заправочных станций «БРСМ-Нафта»: около 22:30 неизвестные, применив физическую силу к работникам заправок, взяли под свой контроль территорию и объекты сети. Как заявляли владельцы АЗС, они уверены, что за данным рейдерским захватом стоит экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины времен Виктора Януковича Эдуард Ставицкий.

«Такие инциденты происходят все чаще и чаще. В данном конкретном случае владельцы сети АЗС не предпринимали никаких действий по регистрации или перерегистрации своего имущества, но в итоге узнали, что какой-то государственный регистратор перевел без их ведома их заправки в пользу третьей стороны», - говорит Константин Паршин.

По его словам, предпринимателям, а особенно тем, кто понимает, что может оказаться интересным для рейдеров, необходимо как можно чаще проверять свое право собственность у регистраторов, чтобы предотвратить силовой захват имущества, и «отбиться» в юридической плоскости.

«С одной стороны собственнику нужен хороший юридический тыл: заподозрили неладное – нужно сразу браться за решение проблемы в правовом поле. Параллельно с этим усиливать охрану своих объектов. А главное – заявлять о попытке рейдерского захвата как можно громче во всех возможных средствах массовой информации, чтобы спугнуть рейдеров, которые любят действовать при минимальной огласке», - советует Константин Паршин.

Особенно внимательно нужно следить за изменениями в Государственном реестре во время праздников, когда у всех бдительность теряется. В случае с сетью заправок «БРСМ-Нафта» фиктивная перерегистрация произошла именно под Новый год.

«Чаще всего это происходит при помощи черных нотариусов и, конечно же, подкупных государственных регистраторов. Особенно – из каких-нибудь «глубинок». Тут стоит вспомнить случай с Днепродзержинским заводом «Метсплав», владельца которого вывел из состава учредителей также «мелкий» госрегистратор в сельском совете», - рассказал Константин Паршин.

По его мнению, если государство не вмешается в такое положение дел, и не усилит ответственность за подобные махинации с Государственным реестром юридических лиц, то каждое утро в Украине предприниматели будут просыпаться, потеряв одним махом свой бизнес. А, это, естественно, как нельзя хуже влияет на инвестиционный климат в стране, и на экономику государства в целом.