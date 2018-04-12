На чьей стороне Виктор Медведчук? Каковы его собственные планы? Почему президент назначил Медведчука одним из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске и не время ли его уволить? Сможет ли новая власть посадить лидера «Украинского выбора» и при каких условиях? На эти и другие вопросы журналу «Країна» ответили политологи, политтехнологи и бывшие украинские топ-чиновники.

По мнению экс-вице-премьера Олега Рыбачука, Медведчук — это брокер, который устраивает и часть руководства Украины, и Кремль.

«С Порошенко (они. — Ред.) создавали Социал-демократическую партию Украины (объединенную). У Медведчука давние добрые отношения с Юлией Тимошенко. Он знает почти всех отечественных олигархов. Если политическая сила, за которой он стоит, победит на парламентских выборах, она будет формировать правительство. Путин однажды сказал: отношения Украины и России улучшатся тогда, когда к власти в Киеве придет дружественная РФ политическая сила. Более дружественного, чем Медведчук, нет», — считает экс-вице-премьер.

В случае очередного карьерного взлета Юлии Тимошенко Медведчук получит хорошие и перспективы, поскольку в свое время она готова была взять его на должность вице-премьера, отметил Рыбачук.

«У Порошенко нет особого выбора. Он сохраняет с Россией бизнесс-контакты, давно знаком с Медведчуком. Порошенко нужен кто-то, через кого он мог бы общаться с Путиным. Также Медведчук способен создавать формулы по выходу из тупика на Донбассе. Медведчук не сядет никогда», — уверен Олег Рыбачук.

По мнению политолога Олеси Яхно, участие Медведчука в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе подтверждает, что он действительно тесно общается з Путиным и его окружением.

Посредничество Медведчука между Киевом и Москвой — это тоже власть, ведь посредничества хотят и политические силы, и бизнес, считает политический аналитик Александр Кочетков.

«Порошенко давно знаком с Медведчуком, считает его политтехнологическим монстром, способным справиться с любой проблемой. Это связано с его тесными отношениями с Кремлем. Медведчук отличается от остальных украинских политиков тем, что говорит и выполняет. Он действительно эффективный. Порошенко постоянно консультируется с ним как относительно ситуации с Москвой, так и по вопросам сохранения собственной власти», — сказал эксперт.

По мнению политолога Сергея Гайдая, Медведчук отстаивает ту позицию глобальной политики, согласно которой Россия — наш партнер, с ней экономически выгодно работать, мы близки ментально.

«Он – агент влияния. Медведчук за Украину, но видит ее по-другому. С точки зрения патриотов, он враг Украины, но сам Медведчук считает, что предлагает более эффективный путь развития», — пояснил эксперт.