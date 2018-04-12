Правоохранители задержали беглеца из Житомирской колонии. Об этом сообщила спикер областного управления Нацполиции Алла Ващенко.
«Только что в Ружинском районе оперативники Управления уголовного розыска ГУНП и Управления пенитенциарной службы в области задержали беглеца из колонии.
Отдельная благодарность активным жителям Житомирщины, которые откликнулись на информацию полиции о розыске опасного преступника и помогали в этом. Именно ваши сведения сыграли важную роль», - написала она в Facebook.
Напомним, заключенный сбежал 10 апреля.
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