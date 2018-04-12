За шесть месяцев следствие по делу экс-главы СБУ Наливайченко о его незаконных перелетах в Россию никуда не продвинулось, а следователи и прокурор разгласили сведения о взятых ими же под охрану свидетелях. Почему дело рискует превратиться в очередной пшик, на своей странице в Facebook написала заместитель главного редактора издания «СтранаUa» Светлана Крюкова.

«Попали в руки очень смешные документы по делу скандала полугодичной давности «Как глава СБУ Наливайченко с Медведчуком в Россию летал».

Целая история была. …Главное следственное управление СБУ обвинило экс-глав СБУ в незаконных перелетах в Россию в период 2014-2015 гг, причем в компании Медведчука. Что по факту? За шесть месяцев обвинение предъявлено лишь одному подполковнику СБУ - за незаконную переправку лиц через границу. Что любопытно, самого Наливайченко в деле фактически нет - допросили всего раз, да и то, в качестве свидетеля. Сегодня его процессуальный статус не изменился и дополнительных вопросов со стороны следствия к нему нет. Второй фигурант — Медведчук — лишь раз был допрошен и тоже без юридических для него последствий», — сообщила журналистка.

По ее информации, единственный обвиняемый в деле — сотрудник СБУ, которого обвиняют в организации перелета.

«Что самое интересное — следователи и прокурор разгласили сведения о взятых ими же под охрану свидетелях», — подчеркнула журналистка и добавила, что для секретных служб всего мира такие данные являются тайной за семью печатями.

«По украинским законам, настоящие анкетные данные взятых под охрану свидетелей являются гостайной и проходят под грифом «секретно». Однако, то ли по оплошности следователей и прокурора, то ли по какой-то другой причине кукловоды забыли отредактировать должности, которые они занимали, что и привело к рассекречивание людей. А если попадут в прессу, ко мне в руки, например? Нет агента. А может, никакой опасности для этих людей и не было?» — спрашивает Крюкова.

Она также обратила внимание на проведение дорогостоящих судебно- психологических экспертизы с использованием полиграфа.

«Кто не в курсе, полиграф не показывает — лжет человек или нет, а фиксирует лишь его реакцию на определенный раздражитель. С помощью таких экспертиз обвинение хочет искусственно увеличить число источников (видов) доказательств. Оказывается, в этом деле были еще три допрошенных - Петр Порошенко, президент и Василий Грицак, глава СБУ. Значит дело серьезное, и значит, если доказательств нет, они должны появиться.

Или получится как с деньгами Курченко на акции Саакашвили, или деньгами Каддафи - на платья для Тимошенко. Развалятся с окончанием выборов», — прогнозирует журналистка.