В рамках подготовки к летнему сезону в Киеве планируется открыть 13 пляжей и 17 зон отдыха у водных объектов без возможности купания. Для сравнения: в прошлом году в Киеве их было 11 и 15 соответственно, сообщает пресс-служба Киевсовета.

В частности, в Днепровском районе будет функционировать 9 пляжей – «Молодежный», «Венеция», «Передмостная Слободка», «Золотой», «Детский», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Радуга» и 4 зоны отдыха – «Довбычка», «Лесная», «Русановская коса», «Березняки»;

в Оболонском районе 2 пляжа – «Вербный», «Пуща-Водица» и 5 зон отдыха – «Верхняя», «Наталка», «Редьчина», «Билла», «Городская»;

в Деснянском районе: пляж «Черторый» и 2 зоны отдыха - «Троещина», «Алмазная»;

в Голосеевском районе: пляж «Галерный»;

в Дарницком районе 2 зоны отдыха - «Осокорки», «Солнечная»;

в Святошинском районе 1 зона отдыха - «Святошин»;

в Подольском районе 2 зоны отдыха - «Голубая», «Синеозерная»;

в Соломенском районе 1 зона отдыха - «Совская балка».

По информации КП «Плесо», с начала года было подано 7 заявок на получение почетной экологической премии международного значения «Голубой флаг».

«К кандидатской стадии были внесены такие пляжи, как «Радуга», «Венеция», «Галерная» и «Молодежная». Среди них три муниципальных пляжа города уже получали международную награду в прошлом году, это пляж «Детский», «Золотой» и «Пуща-Водица», - сообщила заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, депутат Киевсовета Лариса Дегтярева.

«Голубой флаг» - международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Соответствие критериям Голубого флага требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения. Для мест, расположенных в странах Евросоюза, необходимо также соблюдение принятых директив.