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Народного депутата Надежду Савченко доставили из СИЗО в клинику для обследования. Об этом в эфире 112 Украина заявила ее сестра Вера Савченко. 

«Мне информацию предоставили в СИЗО, сказав, что ее уже увезли в клинику СИЗО по ее согласию на обследование, я так понимаю. Буду сегодня снова просить свидания, чтобы понять, чем это закончилось», - сказала она.

«Я два дня пытаюсь выяснить и сегодня добилась встречи хоть с кем-то из СИЗО, поскольку работники, которые принимают передачи, отказывались комментировать, и я так и не поняла, что это за действия. Но, если я понимаю, это не «перевели», это доставили на обследование с ее согласия, как мне сообщили работники СИЗО», - добавила она.

По словам Веры Савченко, адвокаты не сопровождают ее сестру, поскольку задействованы в других процессах.

10 апреля сотрудники СБУ провели обыск в квартире Савченко.

Как сообщал ForUm, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
ForUm

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