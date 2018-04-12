Администрация СИЗО Краснодара отказала в передаче продуктов питания незаконно удерживаемому Павлу Грибу.

Об этом сообщил отец украинца Игорь Гриб.

«Эти продукты передавать запрещено. Гриб на диете». Такой ответ услышал человек, который пытался сделать Павлу продуктовую передачу. Администрация СИЗО практически ничего не позволила передать сыну», - написал он в Facebook.

Гриб сообщил, что на фоне общего ухудшения здоровья, отсутствия минимально необходимого питания приводит к повышению кислотности в желудке, что повышает риск «внезапного появления выраженного кровотечения из просвета пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки, с пониженной свертывающей функцией крови. Пациенту в комплексе лечения необходимо порто-системный шунтирующая операция». Такой вывод сделал доктор медицинских наук, профессор В. Притула.

«В случае появления внутреннего кровотечения ни одно медицинское учреждение Краснодарского края просто не в состоянии оказать необходимую помощь. Павел медленно стечет кровью. Российская репрессивная машина убивает украинских граждан», - заявил Гриб.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

2 марта суд города Краснодар продлил арест украинцу до 4 мая.