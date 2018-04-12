также в разделеСтолица
Кличко подготовил подарки полицейским, задержавшим вандалов на Почтовой 17
В Киеве установлен первый апрельский температурный рекорд 33
В Киеве из Днепра достали тело женщины 38
В Киеве при загадочных обстоятельствах умер заключенный 37
В Киеве украли мемориальную доску Ивану Миколайчуку 39
В Киеве водитель авто избил патрульного 59
В столице такси въехало в продуктовый магазин 58
В Киеве осудили «минера» метро 36
В Киеве горела церковь 52
Учеников киевских школ кормили макаронами с мышиными экскрементами 63
Почти 60% жилых домов Киева отключили от отопления 50
В Киеве во время массовой драки подрезали мужчину 56
Отключить тепло в Киеве планируют до 6 апреля 63
На Андреевском спуске снесли МАФы 65
Полиция: На акции в Киеве вышли более 5 тысяч человек 95
Детектив НАБУ на авто сбил пешехода 57
В Киеве иностранец с ножом напал на таксиста 70
В центре Киева неизвестные напали на иностранца 67

Прокуратура Киева совместно с ГФС разоблачила на неуплате более 8,7 млн гривен налогов директора столичной строительной фирмы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что одним из столичных предприятий осуществлялась реализация квартир в новостройке. Однако выяснилось, что при осуществлении хозяйственной деятельности строительная компания не подавала налоговые декларации и не декларировала свои налоговые обязательства. В результате в государственный бюджет не уплачено налогов на сумму более 8,7 млн грн.

В настоящее время директору указанного предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры с целью возмещения нанесенного ущерба наложен арест на 12 квартир в новостройке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги