В Запорожье за взяточничество внутренняя безопасность полиции задержала патрульного полицейского.

По данным пресс-службы облполиции, 26-летний старший инспектор отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции Запорожья требовал неправомерную выгоду от человека, который осуществлял незаконную торговлю дизельным топливом на автодороге. За то, что полицейский не составит административный протокол и не будет препятствовать деятельности, запорожец должен был уплатить ему определенное денежное вознаграждение.

По материалам внутренней безопасности НПУ следственный отдел Управления Службы безопасности Украины открыл уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители задокументировали получение старшим лейтенантом полиции неправомерной выгоды в два этапа, в размере 6 тыс. гривен каждый. После получения второй суммы неправомерной выгоды вымогателя задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.