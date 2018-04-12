Обвиняемая в подготовке терактов и свержении государственной власти Надежда Савченко совместно со своими адвокатами и следователями по ее делу согласовала предварительную дату допроса на полиграфе. Об этом заявил один из защитников Савченко Олег Соловей, сообщает Украинская правда.

«Мы с Надеждой Викторовной и следователем встречались после обеда и обсуждали вопросы о проведении экспертизы на полиграфе. Предварительный план есть. Сейчас он согласовывается с экспертом. Предварительная дата есть», - сказал адвокат.

Точную дату он назвать отказался, но подчеркнул, что допрос пройдет на этой неделе.

«Сейчас следователи эти вопросы согласуют с экспертом. Наши вопросы также передадут эксперту. Мы сегодня достаточно постно поработали с 14 практически до 17 часов», - сказал Соловей.

На вопрос, будут ли какие-то следственные действия на четверг, Соловей ответить не смог.

«Не готов сказать. В результате сегодняшнего разговора следственное действие на завтра не обсуждалось», - отметил Соловей.

Он также добавил, что во время этой встречи Савченко чувствовала себя нормально.

«Состояние ее нормальное, достаточно энергично мы сегодня поработали. Вопрос о больнице до сих пор не обсуждался», - рассказал адвокат.

Как сообщал ForUm, Служба безопасности Украины заявляет, что Савченко отказалась от проверки своих показаний на полиграфе.