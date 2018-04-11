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Москва не поддерживает Twitter-дипломатию и не советует американским властям усугублять ситуацию в Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о недавних сообщениях Трампа в официальном микроблоге, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что США пытаются использовать «выдуманный предлог» для удара по САР.

В среду президент США написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет «хорошим, новым и «умным», заявил хозяин Белого дома.


Посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль») предупредила авиакомпании об осторожности в восточном Средиземноморье из-за риска возможных ударов по Сирии в течение 72 часов.
ForUm

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