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Полиция Днипра задержала криминального авторитета по прозвищу «Азим», сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, мужчина незаконно завладел транспортным средством Toyota Prado, принадлежащим местной жительнице. При возврате автомобиля похититель требовал 10 тыс. долларов.

9 апреля материал по данному факту зарегистрировали в ЕРДР по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, а уже на следующий день подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Во время обыска по месту временного проживания мужчины сотрудники криминальной полиции изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1 с запалом, рацию, вещество, похожее на наркотическое. Также правоохранители обнаружили похищенное транспортное средство.

Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к совершению других преступлений на территории области.
ForUm

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