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Атмосферный фронт принесет в Украину незначительное снижение температуры, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, в четверг, 12 апреля, ожидается снижение температуры воздуха от летних к весенним значениям.

На севере Украины днем ​​ожидаются 12-18 градусов тепла, на западе, юге и в большинстве центральных областей – 15-24 градуса.

На побережьях морей несколько прохладнее – +12-17 градусов.

«Киев завтра также попадет в зону атмосферного холодного фронта. Но фронт будет мягким и разнеженным. Поэтому в столице 12 апреля какие-то существенные осадки - вряд ли возможны, разве что увеличится облачность и немного снизится температура воздуха в течение четверга до 17 градусов тепла», - отметила Диденко.  

 
ForUm

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