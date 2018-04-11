Атмосферный фронт принесет в Украину незначительное снижение температуры, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Так, в четверг, 12 апреля, ожидается снижение температуры воздуха от летних к весенним значениям.
На севере Украины днем ожидаются 12-18 градусов тепла, на западе, юге и в большинстве центральных областей – 15-24 градуса.
На побережьях морей несколько прохладнее – +12-17 градусов.
«Киев завтра также попадет в зону атмосферного холодного фронта. Но фронт будет мягким и разнеженным. Поэтому в столице 12 апреля какие-то существенные осадки - вряд ли возможны, разве что увеличится облачность и немного снизится температура воздуха в течение четверга до 17 градусов тепла», - отметила Диденко.
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