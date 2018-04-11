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Премьер-министр Владимир Гройсман обратился в Генеральную прокуратуру и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с просьбой проверить достоверность информации о выдаче Государственной службой геологии и недр лицензий на разработку месторождений лития приближенным к власти лицам без конкурсов и конкурентных принципов.

Об этом он заявил на заседании правительства 11 апреля, передает Экономическая правда.

«Я сегодня утром подписал письмо Генеральной прокуратуре и Антикоррупционной прокуратуре с просьбой провести тщательную проверку, действительно ли факты, изложенные в СМИ, имели место», - заявил Гройсман.

«Если имели, должна быть жесткая ответственность. Такие случаи не могут оставаться без внимания власти», - сказал он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что компания, связанная с окружением нардепа от БПП Игоря Кононенко и министра энергетики Игоря Насалика – «Петро-Консалтинг» - вне конкурса получила специальное разрешение на разработку 14 млн тонн литиевой руды на Донбассе.

Ранее директор института геологии КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Михайлов рассказал, что ресурсы оксида лития в Украине достигают 500 тыс. тонн.

Крупнейшими потребителями лития является стеклянная и керамическая сферы - около 31%. Производство аккумуляторных батарей потребляет 23% лития.

 
ForUm

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